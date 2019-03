Inter-Lazio, Spalletti: "Sconfitta pesante, non fortunati"

INTER LAZIO SPALLETTI / Brutta frenata nella corsa Champions per l'Inter, battuta in casa per 1-0 dalla Lazio. Il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti commenta così la sconfitta a 'Sky Sport': "Ko sicuramente pesante con una concorrente diretta.

Non siamo stati fortunati con le occasioni iniziali, dopo il gol hanno potuto fare la partita che prediligono e da lì si è complicato tutto, ci hanno creato difficoltà in ripartenza. Abbiamo creato delle occasioni specie su Politano, purtroppo non abbiamo fatto gol. E' giusto fare i complimenti alla Lazio che è un'ottima squadra. Poinon c'entra niente...".