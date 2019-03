INTER SPALLETTI ICARDI / Furia Spalletti in tv dopo Inter-Lazio. Ai microfoni di 'Sky', il tecnico nerazzurro ha parlato in modo molto duro: "Caso Icardi? Fa divertire voi, a me non toglie niente: oggi lui deve stare fuori per come si è comportato. Poi voi fate la fiction. Secondo me poteva giocare anche un tempo, è giusto che giochino gli altri oggi. C'è da stare dentro uno spogliatoio, avere credibilità, essere magari un po' forti ma avere credibilità dentro un gruppo. Non siete voi che raccontate la mia storia, sono i calciatori con cui ho avuto a che fare in 22 anni di carriera. Quanto tempo era che l'Inter non andava in Champions, sei anni? C'era Icardi. Quante partite abbiamo perso come questa qui, con Icardi in campo. La mediazione è umiliante per la famiglia interista, per i tifosi interisti: è una cosa umiliante.

Valutate voi cosa significa fare una tratttiva per dire ad uno: 'metti la maglia dell'Inter'. Ora quando faccio una convocazione mando 20 mail a tutti gli avvocati dei calciatori. Mi riferisco a quello che dite voi giornalisti. Oggi dovevo far giocare con gli altri per come si è comportato. Doveva stare una partita fuori: poi rientra in gruppo e si vede. Messi e Ronaldo fanno la differenza. E' la disciplina la vera forza di una squadra, poi ognuno la porta avanti come gli pare. Gli appelli fatti in precedenza, difendiamo l'Inter, difendiamo l'Inter andavano in questa direzione. L'ho detto ieri chiaro e tondo. Non mi interessa quello che dicono, quello che scrivono i giornalisti in generale. Non hai fatto l'allenatore (rivolto a Caressa, ndr) per cui ti devo parlare da giornalista".

Spalletti poi ha continuato: "Prendiamo un tifoso dell'Ingter e vediamo se è contento che un giocatore deve essere pregato per indossare la maglia dell'Inter".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui