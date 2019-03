INTER LAZIO INZAGHI / La Lazio espugna San Siro e si porta a tre punti (con una gara in meno) dalla zona Champions e potenzialmente a due punti dal terzo posto occupato proprio dall'Inter. C'è di che sorridere per Simone Inzaghi che nel post gara ai microfoni di 'Sky' dichiara: "Ora ci aspetta una serie di partite ravvicinate e dovremo essere bravi a recuperare forze ed energie. Weekend perfetto? Non guardo agli altri risultati ma alla mia squadra: veniamo da un ottimo momento, nonostante la sosta dove abbiamo perso qualche giocatore ma il risultato non è cambiato. La squadra ha personalità per giocare davanti al pubblico meraviglioso che ha l'Inter. Abbiamo sofferto pochissimo, concesso solo qualche traversone ma abbiamo gestito bene le situazioni".

FIORENTINA - "Ero arrabbiato perché avevamo fatto i 45 minuti più belli della mia gestione.

La svolta è arriva a dicembre contro il Cagliari, poi a gennaio avevamo avuto l'infortunio in contemporanea di. Ora abbiamo recuperato tutti i giocatori ed è normale che la qualità cresce".

CORREA - "E' un ragazzo molto intelligente, fa bene la fase di non possesso, nelle ripartenze è bravissimo. Ha avuto un problema alla schiena, ha fatto un antidolorifico prima del match ma gli faceva ancora male e ha chiesto il cambio. Anche Caicedo è stato bravissimo: dispiace che abbia trovato Handanovic sulla sua strada. I ragazzi sono stati bravissimi ma ora non dobbiamo fermarci".

CENTROCAMPISTA IN PIU' - "Lo avevo pensato ma Luis Alberto sta giocando molto bene da interno e ho preferito inserire Caicedo che è stato con me in questi 15 giorni".

MILINKOVIC-SAVIC - "Non avendo fatto il ritiro, forse ho sbagliatio io, avrei dovuto inserirlo gradualmente. Ha avuto un calo fisiologico poi ha avuto un infortunio. Ora sta tornando, dispiace aver affrontato il Siviglia senza lui e Luis Alberto: saremmo voluti andare più avanti".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui