INTER LAZIO PAGELLE TABELLINO / La zuccata di Milinkovic-Savic regala tre punti fondamentali alla Lazio nella corsa alla qualificazione in Champions League. Il serbo mette ko l'Inter, con Luis Alberto a pennellare l'assist e a trascinare la squadra di Inzaghi nella serata di 'San Siro'. Bene anche Acerbi, Lucas Leiva e Immobile, mentre nella fila nerazzurre è il solito Handanovic ad evitare un passivo ben peggiore a Spalletti. Prova incolore di Brozovic, Keita non riesce a pungere da falso nueve.

INTER

Handanovic 7 - Evita a più riprese il naufragio, miracoloso su Caicedo. Si permette un dribbling 'rischiosissimo' su Immobile.

D'Ambrosio 5,5 - Patisce le folate degli avanti biancocelesti, non si propone quasi mai in aiuto a Politano (79' Candreva s.v).

Miranda 5 - Non riesce a tenere testa ad Immobile, in difficoltà anche su Caicedo. Fa rimpiangere de Vrij.

Skriniar 5,5 - Gli attaccanti laziali lo mettono alle strette, non si salva neanche lui. Spreca una ghiotta occasione ad inizio gara.

Asamoah 6 - Non demerita sulla corsia di competenza, uno dei pochi a salvarsi.

Brozovic 4,5 - Serata da dimenticare. Si perde Milinkovic in occasione del gol del serbo, non dà idee alla manovra nerazzurra.

Vecino 6 - L'unico che tiene botta in mezzo. Sfiora il bersaglio grosso nel primo tempo.

Politano 6 - Non brilla nella prima parte, più vivace dopo l'intervallo: con Keita è il più pericoloso dei suoi.

Borja Valero 5 - Non ha lo stesso ritmo dei dirimpettai biancocelesti, in perenne affanno (74' Nainggolan 6 - Cerca di dare la scossa ma non basta).

Perisic 5 - Manca di cattiveria, spesso sceglie la soluzione sbagliata. Da uno del suo spessore è lecito attendersi ben altro.

Keita 5,5 - Non demerita, anche se va troppo spesso a corrente alternata. Ha la palla buona ma la spreca davanti a Strakosha (84' Joao Mario s.v.).

Allenatore Spalletti 5 - Un ko che complica i piani Champions e forse inatteso dopo la convincente vittoria nel derby. Paga l'assenza di un centravanti di ruolo, ma la superiorità della Lazio stasera non è in discussione.

LAZIO

Strakosha 6,5 - Decisivo prima dell'intervallo su Keita.

Dà sicurezza in ogni intervento.

Luiz Felipe 6,5 - Inizio balbettante, poi non si fa più sorprendere.

Acerbi 7 - Guida la difesa biancoceleste, roccioso e insuperabile nei contrasti. Altro messaggio a Mancini in chiave Nazionale.

Bastos 6,5 - Affidabile, non concede nulla a Politano.

Romulo 6,5 - Si propone costantemente sulla destra, efficaci le sue proiezioni in fase offensiva.

Milinkovic-Savic 7 - Inserimento perfetto e zuccata vincente a decidere il match. Per il resto fa sentire classe e fisicità.

Lucas Leiva 7 - Schermo davanti la difesa, ma lo trovi ovunque. Filtro indispensabile per lo scacchiere di Inzaghi.

Luis Alberto 7,5 - Illumina 'San Siro' con giocate ad effetto. Pennella l'assist per Milinkovic, estro e ricami al servizio della squadra (66' Parolo 6 - Dà sostanza ed esperienza nelle fasi cruciali del match).

Lulic 6,5 - Forza fisica e corsa, non si risparmia come sempre. Una sicurezza (87' Durmisi s.v.).

Correa 6,5 - Crea scompiglio, dà imprevedibilità alla manovra. Un problema muscolare lo toglie però dalla lotta dopo 27 minuti (27' Caicedo 6,5 - Entra subito in partita, si trova ad occhi chiusi con Immobile. Solo Handanovic gli nega la gioia del gol).

Immobile 7 - Operaio di lusso, si sacrifica e apre gli spazi per i compagni di reparto. Avvia la rete del vantaggio.

Allenatore Inzaghi 7 - Lazio impeccabile, che davanti fa male ogni qualvolta riparte. E adesso che ha ritrovato anche il miglior Luis Alberto, la Champions non è più utopia.

Arbitro Mazzoleni 6,5 - Tiene la gara in pugno. Serata tranquilla, nessun cartellino.

TABELLINO

Inter-Lazio 0-1

12' Milinkovic-Savic

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio (79' Candreva), Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero (74' Nainggolan), Perisic; Keita (84' Joao Mario). All.: Spalletti. A disposizione: Padelli, Gagliardini, Ranocchia, Cedric Sores, Dalbert, Colidio

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (66' Parolo), Lulic (87' Durmisi); Correa (27' Caicedo); Immobile. All.: Inzaghi. A disposizione: Guerrieri, Proto, Berisha, Wallace, Badelj, Radu, Cataldi, Jordao, Marusic



Arbitro: Mazzoleni (sez. Bergamo)

VAR: Rocchi

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 2' e 4'; spettatori 56.348

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui