SERIE A INTER LAZIO / Senza Icardi, tenuto fuori dai convocati da Spalletti, è Milinkovic-Savic a prendersi la scena in Inter-Lazio: suo il gol arrivato al 13' del primo tempo che decide la sfida Champions e rilancia le ambizioni europee della squadra di Inzaghi, ora a tre punti dal quarto posto con una partita da recuperare. L'Inter parte meglio ma sono gli ospiti a passare in vantaggio con un bel colpo di testa del centrocampista serbo, imbeccato da Luis Alberto. I nerazzurri provano a gettarsi in avanti ma subiscono i contropiedi laziali ed è Handanovic bravo prima in uscita sul solito Milinkovic poi su un colpo di testa di Bastos.

I padroni di casa si rendono pericolosi nel finale del primo tempo: combinazione, Strakosha para.

Nella ripresa l'Inter occupa costantemente la metà campo avversaria ma si espone ai contropiedi della Lazio: così Handanovic sale in cattedra e dice no a Caicedo e Immobile. Spalletti si gioca la carta Nainggolan: il belga prova subito la conclusione, Strakosha para facilmente. Nel finale di gara i nerazzurri ci provano senza però mai creare un vero pericolo: vince la Lazio che vede la zona Champions un po' più vicina.

INTER-LAZIO 0-1: 13' Milinkovic-Savic (L)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 78 Napoli 63 Inter 53 Milan 51 Atalanta e Lazio* 48, Roma 47 Sampdoria, Torino 45 Fiorentina 38 Genoa, Parma, Cagliari 33 Sassuolo 32 Spal 29 Udinese 28 Bologna 27 Empoli 25 Frosinone 17 Chievo*** 11

* una gara in meno

*** -3 di penalizzazione

