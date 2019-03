Calciomercato Fiorentina, l'annuncio di Pioli sul futuro

CALCIOMERCATO FIORENTINA PIOLI / La Fiorentina non va oltre l'1-1 in casa con il Torino, vedendo allontanarsi le posizioni europee in classifica.

Il tecnico Stefano Pioli, a fine gara a 'Sky Sport', è rammaricato: "Oggi abbiamo fatto bene ma ci manca concretezza - ha dichiarato - Meritavamo di vincere per quanto espresso in campo. Ora dobbiamo arrivare bene alla semifinale di Coppa Italia, per una squadra come la nostra non capita spesso. La classifica non mente, abbiamo fatto troppi pareggi, sapevamo che ci saremmo giocati questo tipo di posizione. Futuro? Non è un problema, deciderò a fine stagione con la società".