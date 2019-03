BOLOGNA SASSUOLO MIHAJLOVIC / Sinisa Mihajlovic guarda con ottimismo al futuro: il Bologna ha vinto al fotofinish contro il Sassuolo balzando al quartultimo posto in classifica. Il tecnico rossoblu a fine gara hacommentato: "Se non avessi creduto alla salvezza non sarei venuto.

Non mi sono mai tirato indietro, ho sempre creduto nella squadra anche quando la vedevo da fuori. Quelli di oggi sono tre punti fondamentali ma restano nove partite. Destro è stato bravo e noi siamo stati fortunati: abbiamo comunque vinto con merito".

Mihajlovic poi butta lo sguardo alla trasferta contro l'Atalanta: "Andiamo consapevoli che affronteremo una squadra forte, ma anche per loro non sarà facile. Se continuiamo così abbiamo molte possibilità di salvarci".

