INTER LAZIO PAGELLE PRIMO TEMPO / Una zuccata di Milinkovic-Savic al 12' decide finora il posticipo di 'San Siro' tra Inter e Lazio. Il serbo nell'occasione sfrutta l'assist al bacio di Luis Alberto, quest'ultimo il migliore tra i 22 in campo dopo la prima frazione di gioco. Nerazzurri con poche idee a centrocampo, serata opaca per Brozovic in regia.

A pungere soloin attacco,evita un passivo peggiore per Spalletti.

Inter-Lazio 0-1 (parziale 1° tempo)

12' Milinkovic-Savic

Inter (4-2-3-1): Handanovic 7; D'Ambrosio 5,5, Miranda 5,5, Skriniar 5,5, Asamoah 6; Vecino 6, Brozovic 5; Politano 5,5, Borja Valero 5,5, Perisic 5,5; Keita 6. All.: Spalletti 5,5

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6,5; Luiz Felipe 6, Acerbi 6,5, Bastos 6; Romulo 6, Milinkovic-Savic 7, Lucas Leiva 6,5, Luis Alberto 7, Lulic 6; Correa 6,5 (27' Caicedo 6); Immobile 6,5. All.: Inzaghi 6,5

Arbitro: Mazzoleni (sez. Bergamo)

VAR: Rocchi

Ammoniti:

Espulsi:

Note: 2' di recupero

