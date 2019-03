CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI / Ancora cori contro Maurizio Sarri: il Chelsea vince contro il Cardiff ma vive un pomeriggio difficile riuscendo a ribaltare il risultato soltanto nei minuti finali. Così dagli spalti sono piovuti canti contro l'allenatore italiano, con richiesta di esonero. A fine gara l'ex Napoli ha replicato ai cori: "Non voglio risspondere perché li posso capire.

Forse sarebbe stato meglio aspettare la fine della partita per parlare, ma purtroppo mi sto abituando. Devo lavorare per cambiare la loro opinione. Dobbiamo soltanto vincere le partite: se vinci, i tifosi saranno felici. Dimissioni? No, voglio restare qui. Quando sono arrivato questa squadra era quinta a 30 punti dal City, voglio restare per migliorare i risultati. Tra di noi, City e Liverpool ci sono delle differenze, dobbiamo combattere e lavorare per migliorare". Per il futuro di Sarri si è parlato di ipotesi italiane in caso di addio al Chelsea come