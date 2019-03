INTER LAZIO ICARDI WANDA NARA / La mancata convocazione di Icardi per Inter-Lazio dopo il rientro in gruppo ha fatto discutere: tra ieri e oggi è andato in scena un botta e risposta tra entourage del calciatore e società.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

C'era attesa per la decisione dell'attaccante argentino questa sera: assistere al match in tribuna o restarsene a casa. Alla fine Icardi ha deciso di andare allo stadio ed è presente a 'San Siro' con la moglie-manageral suo fianco.