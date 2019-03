CALCIOMERCATO INTER MAROTTA ICARDI / Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato del caso Icardi e della mancata convocazione dell'argentino prima del fischio d'inizio della sfida alla Lazio.

Intervenuto a 'Sky', il dirigente nerazzurro è stato chiaro: "Stimo moltissimo Nicoletti (il legale che ha mediato tra Inter e l'entourage di Icardi, ndr) per la sua grande professionalità ma non si può pretendere che l'avvocato sappia prima di tutti o di tanti i convocati. Questo è fantacalcio. Siamo già usciti da questa situazione, il reinserimento avviene gradualmente. Il ruolo dell'allenatore è molto difficile ma ha il diritto di scegliersi i collaboratori, i giocatori da mandare in campo e da quelli da convocare. L'obbligo, insieme alla società, è di tutelare i valori della società: da questo punto di vista non si può dire nulla a Spalletti".