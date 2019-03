PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-SASSUOLO/ Al Dall'Ara va in scena uno scontro salvezza fondamentale, soprattutto per il Bologna che si trova ad avere una possibilità imperdibile per scavalcare l'Empoli. Match equilibrato, spezzato dalla sciocchezza inspiegabile di Babacar che provoca un rigore ingenuo. Pulgar lo trasforma con freddezza glaciale, appena entrato, poi Destro diventa l'eroe di giornata. Mihajlovic si conferma un grande condottiero, mentre Berardi e Sensi non trascinano il Sassuolo.

BOLOGNA

Skorupski 6: quasi mai chiamato in causa, se non in un paio di uscite. Inoperoso, grazie a una grande partita della difesa. Sul gol di Boga, come era stato su quello di Babacar, non può nulla.

Mbaye 6: non spinge mai, potrebbe essere un valore aggiunto per cambiare marcia sulla destra e sfondare insieme a Orsolini. Gioca praticamente su Di Francesco, alla fine si annullano a vicenda ma nel finale di gara alza il suo rendimento.

Danilo 6,5: solita incredibile certezza. E' intelligente, sa quando intervenire e quando trattenersi, dà sicurezza a tutto il reparto. Un giocatore sempre più importante, che spesso si permette anche qualche giocata offensiva. Ma sul pareggio di Boga sbaglia la valutazione staccandosi da Boga e lasciandolo libero di calciare. Poi Destro salva capre e cavoli.

Helander 6: salva nel primo tempo su Sensi, alla disperata in scivolata. Non è l'ideale per costruire dalla difesa e il compito infatti è lasciato quasi sempre a Danilo. Ma spesso è poco lucido, non temporeggia, e rischia anche la seconda ammonizione (la prima, in verità, era sembrata un po' eccessiva). Ma la difesa rossoblù è un muro, che perde i pezzi al 93' ma resta in piedi grazie a Destro.

Dijks 6: usa bene il fisico nel primo tempo su Berardi. Poi gioca un po' con il freno a mano tirato, anche perché deve tenere d'occhio Berardi. Lo fa sostanzialmente bene, perché non gli permette mai di rientrare e trovare la giocata decisiva.

Dzemaili 5,5: come al solito pericoloso in zona gol, anche se ultimamente è un po' spuntato. Va vicino al gol nel primo tempo con una botta da fuori, centrale, che poi prova a replicare anche a termine dell'azione nata dalla respinta. Per il resto soffre i ritmi della partita e sbaglia qualche giocata di troppo, poi accetta con maturità di lasciare il pallone del rigore a Pulgar. Dall'84' Donsah sv

Poli 6: solita partita di sacrificio, ma è importante in entrambe le fasi. Un giocatore comunque fondamentale per questa squadra, finisce sempre per dare tutto, resta un trascinatore. Dal 67' Pulgar 6,5: appena entrato ha una responsabilità incredibile. Quello che si trova a battere è un rigore potenzialmente decisivo per la salvezza: lo trasforma con freddezza e precisione incredibili.

Soriano 5,5: è l'uomo che spariglia le carte in mezzo al campo. Crea superiorità nel primo tempo, ma è un ruolo che riveste a intermittenza. Sparisce alla distanza, ma fa un buon lavoro 'sporco'. Dal 90'+3 Destro 7: regala tre punti di importanza incalcolabile. Mihajlovic se lo coccolerà tutta la notte...

Orsolini 6,5: gioca un buon primo tempo, andando vicinissimo al vantaggio grazie a un calcio di punizione potentissimo e al tiro che chiude di poco a lato la stessa azione. Ma è sempre vivo, ha voglia, sta nella partita in maniera positiva.

Palacio 6,5: Trentasette anni a chi? L'argentino lotta e sgomita, cuce e si fa trovare anche in area pronto a far male. Consigli gli nega il gol nel primo tempo, ma lui riesce a essere sempre incisivo anche lontano dalla porta. La sua esperienza è oro, conquista falli mai banali che permettono di respirare. Nel finale spreca il 2-0, poco lucido davanti al portiere. Ed è un gol che poteva pesare tremendamente, ma Destro lo salva dagli incubi.

Sansone 5,5: trova poco spazio, si infrange spesso contro i colossi della difesa del Sassuolo. Spesso non è neanche preciso, fatica a entrare in partita. Ha sui piedi una delle migliori occasioni della partita, ma è poco determinato.

All.: Mihajlovic 7: dopo il gol annullato a Babacar la sua squadra si sveglia e prende in mano la partita. Il match è equilibrato, ma se c'è una squadra che merita a vittoria è la sua. I rossoblù corrono, sono forti mentalmente e soprattutto costanti.

Poi l'ingenuità che stava per costare la vittoria e tre punti vitali per la salvezza ma la scelta di gettare nella mischia Destro, a metà tra l'intuizione e la mossa disperata, lo ripaga con una gioia incredibile.

SASSUOLO

Consigli 6: viene sollecitato molto, soprattutto nel primo tempo, e lui risponde presente. Non può nulla sul rigore di Pulgar, battuto benissimo, e sulla zuccata di Destro.

Rogerio 6: partita senza infamia e senza lode. Lavora bene soprattutto di reparto, nel primo tempo si occupa soprattutto di contenere e Orsolini, soffrendolo comunque un po'. Poi amministra, non sbaglia quasi niente ma non basta per portare a casa punti.

Ferrari 6: il Bologna è in palla, lui difende e non si scompone. Di testa comanda lui, il Sassuolo soffre soprattutto sulle fasce.

Marlon 6: è attento, fa giocare Palacio e Orsolini spesso di spalle alla porta. Puntuale nelle chiusure, il cambio all'intervallo non è punitivo per quanto visto in campo ma per una questione fisica e tattica, per avere più spinta sulle fasce. Dal 45' Lirola 6: in campo per alzare il baricentro, finisce per doversi occupare soprattutto della fase difensiva. Incide poco o niente.

Demiral 6: comincia molto bene il match, con attenzione e lucidità. Ha corsa e fisico, lo fa vedere nel duello con Sansone, che è costretto a cambiare spesso posizione. Ha un cliente complicato come Dijks, ma lo tiene quando si fa vedere dalle sue parti. Poi soffre la condizione del Bologna, che arriva da tutte le parti ma lui continua a fare il suo.

Bourabia 5,5: parte bene, entra nell'azione del gol annullato mettendo un'ottima palla per Babacar. La sua spinta però si esaurisce dopo pochi minuti, accompagna poco l'azione.

Magnanelli 5: poco nel vivo del gioco, in entrambe le fasi. Soffre la fisicità del match, che vive di tanti contrasti e seconde palle. Dal 71' Locatelli 5,5: entra nel momento peggiore dei suoi, ma il Sassuolo non ottiene grossi risultati.

Sensi 5,5: nel primo tempo si accende a sprazzi, come nella giocata meravigliosa che lo stava portando al gol. Ma è l'unico, insieme a Berardi, ad alzare il tasso tecnico delle giocate neroverdi. Gioca da mezzala, gli manca di arrivare a calciare in porta, poteva fare meglio anche in mezzo al campo, è spesso impreciso.

Di Francesco 5,5: si danna, ci prova in tutti i modi, la volontà non gli manca. Arriva poco sul fondo, Mbaye lo controlla, non fa mai male. Dal 63' Boga 6: dopo il suo ingresso il Bologna cambia marcia, ha davvero poco modo per farsi vedere. Poi la grande fiammata nel finale che regala il pareggio ai suoi, mettendo sotto la traversa il pallone. Destro lo riporta sulla terra.

Babacar 5: al 13' va in gol su deviazione da rapace puro. Il Var, però, glielo toglie per posizione di offside, una doccia fredda inaspettata. Poi si vede pochissimo, vive di fiammate ma sostanzialmente non si accende mai. Non solo, al 65' fa la frittata allargando il braccio in maniera totalmente inspiegabile all'interno dell'area, con l'avversario di spalle e la palla verso l'esterno. Al 93' regala a Boga un grande assist, ma non basta.

Berardi 6: svaria poco nel primo tempo, è troppo statico e la manovea del Sassuolo ne risente. E' bravissimo nell'azione del gol di Babacar, poi annullato per fuorigioco, perché difende palla in area e aspetta Bourabia pur essendo pressato. Fa il compitino.

All.: De Zerbi 5,5: Babacar lo affonda, ma il Sassuolo non tira praticamente mai in porta fino al 93'. Berardi sembra a tratti svogliato, forse è una squadra che ha pochi stimoli. Il Bologna ci crede di più, cerca con più insistenza la vittoria.

Arbitro: Guida 6: buona la sua partita. Nel primo tempo non vede il fuorigico di Babacar sul gol che era sfuggito un po' a tutti. Il Var lo aiuta, mentre sul rigore non ce n'è bisogno: penalty nettissimo. Il fischietto campano gestisce bene anche i cartellini, è una partita maschia ma sempre sotto controllo. Regolare anche il gol di Boga.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Dzemaili (dall'84' Donsah), Poli (dal 67' Pulgar), Soriano (dal 90'+3 Destro); Orsolini, Palacio, Sansone. A disp: Da Costa, Gonzalez, Paz, Calabresi, Nagy, Krejci, Svanberg, Edera, Falcinelli. All. Sinisa Mihajlovic

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Rogerio, Ferrari, Marlon (dal 45' Lirola), Demiral; Bourabia, Magnanelli (dal 71' Locatelli), Sensi; Di Francesco (dal 63' Boga), Babacar, Berardi. A disp: Pegolo, Lemos, Peluso, Magnani, Duncan, Djuricic, Odgaard, Scamacca, Matri. All. Roberto De Zerbi

MARCATORI: 67' rig. Pulgar (B), Boga 90'+1 (S), 90'+6 Destro (B)



AMMONITI: Helander (B), Demiral (S), Sensi (S), Bourabia (S), Destro (B)

