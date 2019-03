REAL MADRID ZIDANE FIGLIO LUCA / Sorpresa nell'undici titolare del Real Madrid, che sfiderà l'Huesca.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Zinedine Zidane ha deciso di lanciare dal primo minuto il figlio Luca, che difenderà così la porta dei Blancos al Bernabeu in un match valevole per la 29a giornata. Il classe 1998 manda così in panchina. Fuori per infortunio