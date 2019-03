F1, Gp Bahrain: beffa Leclerc, delusione Vettel!

F1 GP BAHRAIN LECLERC VETTEL HAMILTON / Lewis Hamilton vince il Gp del Bahrain ma quanta sfortuna per la Ferrari di Leclerc.

Il giovane pilota monegasco, protagonista di una grande gara, dominata dall'inizio alla fine, si è dovuto accontentare del terzo posto. Un problema al motore a pochi giri dalla fine non gli ha permesso di tagliare il traguardo prima di tutti. Le Mercedes hanno così fatto doppietta. Grande Delusione per la Ferrari che con Vettel non va oltre il quinto posto.