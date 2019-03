ZONA MISTA - Roma-Napoli, Manolas conosce le colpe

ROMA NAPOLI MANOLAS / Nel post Roma-Napoli, il difensore giallorosso Manolas ha analizzato in zona mista la sconfitta per 4-1 dei capitolini: "Abbiamo dato tutto ma c'è stata una squadra più forte di noi. Su Ranieri posso dire che è un allenatore con esperienza. La colpa non è sua, è di tutti.

La corsa Champions? Finché c'è matematica io ci credo. Su quale aspetto abbiamo difficoltà? Al momento si può dire di tutto. Per migliorare le cose c'è poco tempo. Dobbiamo fare qualcosa in più. Ci dobbiano aiutare. Nello spogliatoio non abbiamo parlato. Lo faremo domani. Cosa è mancato? Tutti parlano della forma fisica ma quando vai in svantaggio non è facile, anche per la testa, recuperare".