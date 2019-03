ROMA NAPOLI PALLOTTA / James Pallotta perde la pazienza dopo il 4 a 1 rimediato dalla Roma nella gara odierna contro il Napoli. Il presidente giallorosso ha rilasciato un breve ma significativo messaggio tramite il profilo Twitter della sua società: "Tutti sanno cosa è andato storto quest'anno e per questo abbiamo dovuto cambiare. Ma il tempo delle scuse è finito. La partita con la SPAL è inaccettabile, quella di oggi è stata anche peggiore.

I giocatori devono lottare e mostrare che hanno le pa**e. Nessuno ha più alibi".

Situazione difficile, quindi, in casa giallorossa. Al termine del match, interrogato sulle possibili dimissioni, Ranieri ha parlato in maniera chiara: "Devo fare quadrato con squadra, società e tifosi per cercare di salvare il salvabile".

