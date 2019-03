ZONA MISTA - Roma-Napoli, Verdi svela la sua speranza

ROMA NAPOLI VERDI / Al termine di Roma-Napoli, l'attaccante partenopeo Simone Verdi, autore del terzo gol campano, ha risposto alle domande dei cronisti in zona mista: "Mi sto vivendo il presente per il momento. Sono contento di aver dato una mano alla squadra oggi. Speriamo di non avere più infortuni, facciamo le corna.

Dopo Torino-Napoli ho avuto due infortuni gravi che mi hanno condizionato. Pensiamo al presente. I buoni segnali da parte del gruppo significano che l'ambiente è sano e rena tutta nella stessa direzione. Non c'è invidia: puntiamo tutti allo stesso obiettivo, sia chi gioca meno sia chi lo fa di più. Vincere oggi aiuta sul fronte dell'autostima verso l'Arsenal. Sento la fiducia del mister. Devo essere io a ripagarla".