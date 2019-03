ROMA NAPOLI MANOLAS / Kostas Manolas, difensore della Roma, ha parlato della pesante sconfitta col Napoli all'Olimpico nel post-gara di 'Sky Sport': "Mi preoccupa il fatto che nel secondo tempo non abbiamo avuto alcuna reazione e la grande quantità di infortuni, che ci limita.

Il Napoli sta in salute, gioca meglio di noi, tante volte siamo andati sotto in questa stagione perchè la squadra è stata tante volte incompleta, quando soffri tutti questi infortuni è difficile trovare ritmo.

Sul possibile motivo della pioggia di infortuni, il greco ha risposto: "Che vi devo dire, non sono un preparatore fisico, chiedete a loro. Non so cosa rispondere. Non do colpa a loro, ovviamente sono i responsabili e avranno una risposta, io sono giocatore e devo fare il mio lavoro".

Il difensore ha poi risposto a Giancarlo Marocchi, secondo il quale il suo atteggiamento in campo suggerirebbe una sua insoddisfazione relativa ai compagni che lo circondano: "Cerco sempre di aiutare la squadra, non penso mai che i miei compagni non siano all'altezza, non sono d'accordo con questa sua considerazione".

