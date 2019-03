ROMA NAPOLI VERDI / L'attaccante del Napoli Simone Verdiha commentato la vittoria sulla Roma ai microfoni di 'Sky Sport': "Sono contento perchè finalmente sono riuscito a mostrare le mie qualità e per aver aiutato la squadra. Ho vissuto un brutto periodo, dovuto anche a tanti infortuni che mi hanno condizionato parecchio.

Il mio gol fallito è stato assurdo, lì bisogna far gol e andare negli spogliatoi sul 2-0, invece la Roma ha pareggiato e sappiamo quanto sia forte, poteva metterci in difficoltà. Per fortuna nel secondo tempo siamo scesi in campo bene".

PIEDE - "Sono nato mancino, ma crescendo ho sviluppato la capacità di calciare bene con entrambi i piedi, da quando ho iniziato a giocare nella scuola calcio".

RUOLO - "Quello che ricopro ora non è quella che preferisco, mi piace di più giocare a destra in un 4-3-3. In questa posizione devo dare una grande mano in fase difensiva, ma quando giochi in una grande squadra va bene tutto, bisogna mettersi a disposizione".

