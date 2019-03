ROMA NAPOLI SCHICK RANIERI / Parla a caldo Claudio Ranieri dopo il pesante ko della sua Roma contro il Napoli: "Stiamo cercando di fare di tutto, onestamente... - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - gli altri corrono di più, così è difficile lavorare. Perché vanno piano? Si sono potuti allenare poco, è quello che mi hanno detto loro. In pratica giocavano senza allenarsi, stavano male, stiamo in queste condizioni. Più di tanto non posso farli lavorare.

mi ha chiesto di non giocare perché stava male di stomaco. Il Napoli sta bene ed è in fiducia"

MOMENTO COMPLICATO - "C'è tutto, problemi fisici, mentali, infortuni... a livello tecnico c'è qualità ma molti giocatori giocano in condizioni non ottimali. Purtroppo è così... Bisogna portare la barca in porto nel miglior modo possibile"

CONVINZIONE - "Non mi sono mai pentito. Come faccio a pentirmi della Roma"

