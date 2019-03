ROMA NAPOLI ANCELOTTI / Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha analizzato su 'Sky Sport' la vittoria sulla Roma. Un netto 4-1 che soddisfa il mister: "Mi aspettavo questa prestazione, come ho detto ieri la squadra ha lavorato bene. Siamo stati un po' leziosi nel primo tempo, ma nel secondo siamo cresciuti. Stiamo ritrovando dei calciatori che avevano avuto poco spazio e problemi di condizione, come Verdi e Younes, e questo ci aiuta".

VERDI - "Non so se può diventare il più forte, ma è molto bravo, anche se ha giocato a sprazzi quest'anno.

Aveva perso condizione a causa di infortuni e anche autostima, la gara di oggi ci fa ritrovare un calciatore importante, che era stato un grande investimento sul mercato".

PARTITA - "Il primo tempo in parità è stato un segnale negativo, per me. Ci siamo adattati troppo al ritmo basso della Roma e con un'ingenuità, forse di Meret, abbiamo preso il pari. Dovevamo chiuderla nel primo tempo, da questo punto di vista dobbiamo crescere".

MODULI - "Non mi voglio addentrare troppo, ma in generale la costruzione da dietro cambia in base all'avversario. Non sapevamo che la Roma avrebbe giocato col 4-3-3, quando abbiamo visto che Cristante giocava dietro Dzeko abbiamo scelto di giocare con la difesa a tre in fase offensiva".

EUROPA LEAGUE - "Favoriti? Un onore se qualcuno la pensa, ma abbiamo un quarto di finale molto difficile. Sono convinto che ci arriveremo bene, dobbiamo tenere quest'intensità, con l'Arsenal sarà dura".

