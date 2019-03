ROMA NAPOLI MERTENS / Dries Mertens, autore di un gol contro la Roma, ha commentato il trionfo sui giallorossi su ‘Sky Sport’: “Oggi abbiamo meritato di vincere, peccato non averla chiusa già nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo fatto il nostro gioco.

Sono passi in avanti per la squadra, non pensiamo solo all’Arsenal, dobbiamo migliorare anche pensando all’anno prossimo”.

L’attaccante ha agganciato Cavani e Vojak: “Fa piacere, senza dubbio, voglio continuare a far gol e la stagione non è ancora finita. Obiettivo record di Hamsik? Si, quando è andato via mi è dispiaciuto ma dall’altro lato per me è positivo, non può più fare gol e posso superarlo (ride, ndr)”.

Sull’infortunio, il belga ha rassicurato i tifosi: “Ho preso una botta con Kolarov, che è una bestia. Ma niente di preoccupante”.

