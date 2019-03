PAGELLE E TABELLINO FROSINONE-SPAL/ Vince la Spal questo scontro diretto per la salvezza allo Stirpe di Frosinone, condannando quasi certamente alla Serie B i ciociari di Baroni. La vittoria ospite è costruita soprattutto in difesa, per merito di un terzetto difensivo collaudato e insuperabile che fornisce anche il gol decisivo firmato da Vicari. La sfortuna pende tutta dalla parte dei padroni di casa però, che colpiscono due legni con Sammarco prima e Ciofani poi.

FROSINONE

Sportiello 6 - Impegnato davvero poche volte. La Spal di fatto passa con l'unica grande occasione di cui gode. Ma lui non ha colpe.

Ariaudo 6 - Difende bene dalle sue parti, lasciando poco spazio agli attaccanti della Spal. Dal 78' Dionisi s.v.

Salamon 6,5 - Il solito comandante del terzetto difensivo frusinate. Sempre attento e preciso nelle chiusure. Un leader per i ciociari.

Brighenti 6 - Bene in alcune chiusure, anche rischiando qualcosa. Non soffre particolarmente l'attacco avversario.

Paganini 6 - Tanta corsa, tanta grinta. Finchè ne ha. Concretamente riesce a combinare poco, ma è fra gli ultimi ad arrendersi. Finisce come terzino con l'ingresso in campo di Dionisi.

Viviani 5,5 - Il gioco dei padroni di casa passa dai suoi piedi, che però non riescono a dare velocità alla manovra. Sfortunato, è costretto ad abbandonare il terreno di gioco alla mezz'ora. Dal 29' Sammarco 6 - Si presenta con un gran tiro che colpisce in pieno il palo, dando quindi una scossa ai compagni. Poi però riesce a vedersi poco a supporto delle punte.

Valzania 6 - Corre molto alla caccia del pallone in mezzo al campo. Si sacrifica e dà una mano anche in fase di impostazione.

Ghiglione 5,5 - Non una grande giornata per lui. Spinge poco dalle sue parti, troppo statico. Dal 58' Ciano 6 - Dà maggiore consistenza all'attacco ciociaro, ma anche lui non riesce ad affondare il colpo decisivo.

Beghetto 5,5 - Corre parecchio, concretizza poco però. Anche in assistenza al duo d'attacco.

Pinamonti 5 - Si segnala più che altro per alcune conclusioni dalla distanza, di cui soltanto una pericolosa nel primo tempo. Serviva maggiore incisività anche dentro l'area di rigore però, a questo Frosinone. E in più, nonostante gli alibi del caso, si perde Vicari al momento dello stacco che vale il gol vittoria per la Spal.

Ciofani 6 - Tanto sacrificio per lui, tanti km percorsi e abile a svolgere il primo pressing. Per lui anche una traversa, sfortunata. Di più non gli si poteva proprio chiedere.

All. Baroni 5,5 - La sua squadra non merita la sconfitta, provando a pareggiarla a tutti i costi. Tuttavia costa cara la disattenzione generale in marcatura su Vicari ad inizio match. E adesso la Serie B è quasi matematica.

Poca la qualità in panchina per provare a cambiare marcia nella ripresa.

SPAL

Viviano 6 - Poco impegnato, ci pensano i legni a salvarlo nelle due occasioni più importanti costruite dal Frosinone.

Cionek 6 - Sempre vigile, mai in difficoltà.

Vicari 7 - Match winner con un colpo di testa in avvitamento che coglie di sorpresa la difesa del Frosinone sugli sviluppi del corner calciato da Kurtic al 13'. Un gol pesantissimo, che si unisce ad una prestazione importante.

Bonifazi 6,5 - Insuperabile, sempre in anticipo su tutti.

Murgia 6 - Corre molto, ma il suo contributo a livello qualitativo non è granchè. Dal 56' Schiattarella 6 - Mantiene la posizione contribuendo a limitare gli attacchi dei padroni di casa.

Missiroli 6 - Fa il suo senza scoprirsi troppo, anche per via del vantaggio acquisito subito.

Kurtic 6 - Non in grande giornata. Gli spazi ci sono ma lui preferisce non gettarsi in campo aperto come accade spesso. Però regala a Vicari il prezioso pallone che vale il gol vittoria. Dal 71' Valoti 6 - Contribuisce al mantenimento del risultato fino al triplice fischio.

Lazzari 5,5 - Poco incisivo, nonostante le tante proposizioni sulla fascia come avvenuto nel primo tempo. Poi la stanchezza lo fa rifiatare.

Fares 6 - Qualche sgroppata in contropiede, ma pochi affondi. Mantiene la posizione.

Petagna 6 - Solita buona protezione del pallone, ma agisce troppo lontano dalla porta per essere anche pericoloso. Dall'86' Felipe s.v.

Antenucci 5,5 - Poche chance per lui, che gioca pochi palloni e senza fare male.

All. Semplici 6,5 - Vince condannando quasi alla certa retrocessione il Frosinone del suo collega e amico Baroni. La sua Spal però fa poco per ottenere tre punti, ma tanto basta per avere ragione allo Stirpe in uno scontro diretto.

Arbitro: Di Bello 6 - Dirige bene, estraendo i cartellini non appena la gara dà cenni di nervosismo. La posta in palio è tanta del resto, lui gestisce bene una partita comunque povera di episodi.

TABELLINO

Frosinone-Spal 0-1

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Salamon, Brighenti, Ariaudo (dal 78' Dionisi); Beghetto, Viviani (dal 29' Sammarco), Valzania, Ghiglione (dal 58' Ciano), Paganini; Pinamonti, Ciofani. A disp.: Zampano, Simic, Capuano, Molinaro, Chibsah, Maiello, Cassata, Trotta, Bardi. C.T. Baroni.

Spal (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari, Fares; Lazzari, Missiroli, Murgia (dal 56' Schiattarella), Kurtic (dal 71' Valoti); Petagna (dall'86' Felipe), Antenucci. A disp.: Dickmann, Regini, Costa, Jankovic, Valdifiori, Paloschi, Floccari, Poluzzi, Gomis. C.T. Semplici.

Marcatori: 13' Vicari (S)

Arbitro: Marco Di Bello (Sez. di Brindisi)

Ammoniti: 21' Valzania (F), 59' Kurtic (S), 74' Valoti (S), 84' Salamon (F)

Espulsi:

