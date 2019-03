Serie A, 29a giornata: poker Napoli, disastro Roma! Torino bloccato a Firenze

SERIE A NAPOLI FIORENTINA TORINO ROMA / La Roma non riesce a rialzare la testa e cade sotto i colpi del Napoli. All''Olimpico' la squadra di Ranieri è stata battuta per 41 dagli uomini di Ancelotti, non riuscendo così ad approfittare del ko del Milan di ieri sera. Si fa sempre più complicata la stagione dei giallorossi, che vedono avvicinarsi Samp e Torino, appaiati a 45 punti. I Granata hanno raccolto un prezioso punto a Firenze, anche grazie alle parate di Sirigu: alla rete di Simeone ha risposto Baselli.

Nelle zone calde della classifica successo fondamentale della Spal grazie a Vicari, sul campo del Frosinone

Fiorentina-Torino 1-1:7' Simeone, 34' Baselli (T)

Frosinone-Spal 0-1: 13' Vicari

Roma-Napoli 1-4: 2' Milik, 47' Perotti su rigore(R), 50' Mertens, 55' Verdi, 81' Younes

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 78, Napoli 63, Intr* 53, Milan 51, Atalanta 48, Roma 47, Lazio** e Sampdoria 45, Torino 45, Fiorentina 38, Parma 33, Genoa 33, Cagliari 33, Sassuolo* 32, Spal 29, Udinese 28, Empoli 25, Bologna* 24, Frosinone 17, Chievo 11.

*Una partita in meno

**Due partita in meno

