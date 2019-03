Roma-Napoli, l''Olimpico' non perdona: piovono fischi per l'attaccante

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ROMA NAPOLI SCHICK FISCHI / Partita anonima e senza troppi spunti quella di Patrik, protagonista solamente in occasione del rigore concesso allaper fallo dia fine primo tempo. Sostituito al 16' della ripresa, l'attaccante ceco è stato accompagnato all'uscita da una copiosa pioggia di fischi che si è poi tramutata in applausi per il subentrante