Roma-Napoli, infortunio per Mertens: belga costretto al cambio

p>ROMA NAPOLI MERTENS / Brutta notizia per il nel corso della sfida con la Roma : Dries Mertens, autore del gol dell'1-2, è stato infatti costretto al cambio al 57esimo per un fastidio muscolare. Il belga, sostituito da, è apparso però sereno e sorridente in panchina, dove si è applicato del ghiaccio sulla coscia: probabile che l'attaccante abbia scelto di lasciare la sfida a scopo precauzionale in vista dei prossimi appuntamenti. Ancelotti, va ricordato, all'Olimpico ha dovuto fare a meno anche di Insigne, sempre per un fastidio muscolare.