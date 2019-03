ROMA NAPOLI OSVALO IN TRIBUNA OLIMPICO / C'è anche Daniel Osvaldo sugli spalti dello Stadio Olimpico in occasione di Roma-Napoli.

Protagonista del programma 'Ballando con le Stelle', l'attaccante argentino, in tipica tenuta da rockstar e con birra in mano, ha abbracciato e parlato per qualche minuto con Alessandro, in tribuna per infortunio.