SONDAGGIO KEAN JUVENTUS / L'uomo del momento in casa Juventus è sicuramente Moise Kean. Il centravanti classe 2000 ha deciso anche la sfida contro l'Empoli confermando il magic moment dopo la prima rete con la maglia della nazionale.

I bianconeri non vorranno quindi farsi scappare il gioiello assistito da Raiola che sembra avere di fronte a se un futuro roseo. Secondo il 43% dei follower della paginadi Calciomercato.it , la Juventus dovrebbe rinnovare il contratto di Kean lanciando anche da titolare. Per il 37% rinnovo e alternativa in rosa mentre più staccate le ipotesi cessione (11%) e prestito (9%).

