PAGELLE TABELLINO FIORENTINA TORINO / Pareggio che serve a poco a Fiorentina e Torino al 'Franchi' di Firenze. Al gol di Simeone risponde Baselli con un gran destro dal limite dell'area. Sottotono Belotti e Zaza. Ecco i voti del match.

FIORENTINA

Lafont 6 - Sicuro e attento quando chiamato in causa. Non può nulla sul gran destro da fuori di Baselli.

Laurini 5,5 - Quasi mai incisivo in zona d'attacco. Si limita ad una gara di puro contenimento.

Milenkovic 6 - Bene in marcatura su un cliente piuttosto scomodo come Belotti. Non si ricordano suoi errori.

Vitor Hugo 6,5 - È sempre lucido e attento nella propria area di rigore e decisivo con il colpo di testa che si trasforma in assist per Simeone.

Biraghi 6 - Si disimpegna con buona lucidità nella propria metà campo senza rinunciare ad accompagnare la manovra offensiva quando può.

Benassi 5,5 - Gara senza particolari sussulti per l'ex di giornata, che si fa notare solo a fine primo tempo con un tiro pericoloso ben respinto da Sirigu.

Veretout 6 - Gestisce la manovra viola con tecnica e semplicità. Come al solito prezioso anche in fase di copertura.

Gerson 6 - Piuttosto vivace e propositivo a supporto dei propri attaccanti. Limita gli errori gestendo la palla con grande lucidità. Dal 79' Dabo s.v.

Mirallas 5,5 - Qualche spunto sulla corsia di destra e nulla di più. Si assenta per lunghi tratti del match e non è mai pericoloso. Dall'85' Montiel s.v.

Simeone 6,5 - Sblocca il risultato approfittando della grave dormita difensiva del Torino e saltando con freddezza Sirigu. Lo stesso portiere granata gli nega però la gioia della doppietta.

Muriel 6,5 - Sempre pericoloso e incisivo sulla trequarti in versione uomo assist. Illumina la manovra viola con la sua qualità. Dal 67' Vlahovic 6 - Buon ingresso in campo per il classe 2000, che nel finale sfiora anche il gol.

All. Pioli 6 - Buona prestazione per la squadra viola, che non basta però per rimettersi in corsa per l'Europa.

TORINO

Sirigu 7 - Decisivo in almeno un paio di occasioni con degli ottimi interventi su Simeone e Benassi.

Non poteva fare molto di più a tu per tu con Simeone in occasione del momentaneo vantaggio viola.

Izzo 6 - Si riscatta dopo un pessimo avvio con un secondo tempo di fatto impeccabile.

Djidji 5,5 - Colpevole insieme ai propri compagni di reparto in occasione del gol di Simeone. Corre qualche rischio di troppo anche in disimpegno.

Moretti 6 - Sempre preciso e attento in copertura e nelle chiusure difensive dopo un avvio piuttosto sofferente.

De Silvestri 5,5 - Piuttosto impalpabile sull'out di destra nonostante una buona prestazione difensiva. Dal 72' Berenguer 5,5 - Non riesce ad incidere nei 20 minuti in cui è chiamato in causa.

Baselli 6,5 - Pareggia il match con un gran destro da fuori che non lascia scampo a Lafont. Decisivo. Dal 79' Meité s.v.

Rincon 6,5 - Ha una buona gestione della palla ed è come al solito imprescindibile in mezzo al campo in fase di interdizione. Tra i migliori dei suoi.

Lukic 5,5 - Fatica ad entrare in partita ed è poco coinvolto dai propri compagni. Oggetto misterioso nel centrocampo granata.

Ansaldi 5,5 - Tiene in gioco Simeone sugli sviluppi di un suo rinvio da fondo campo. Errore piuttosto pesante che mette subito in salita il match della squadra granata.

Iago Falque 6,5 - Cresce col passare dei minuti ed entra nel vivo del gioco. Suo l'appoggio per Baselli in occasione del gol del pareggio. Dal 51' Zaza 5,5 - Mai pericoloso dalle parti di Lafont nei 40 minuti in cui è chiamato in causa.

Belotti 5,5 - Lotta e fa a sportellate con i difensori viola senza mai riuscire a rendersi pericoloso nell'area di rigore viola.

All. Mazzarri 6 - Il Toro entra in partita dopo un pessimo avvio. Un punto che serve poco ad entrambe le squadre

Arbitro: Pasqua 6 - Buona gestione in un match nel complesso sempre corretto. Giusto non assegnare il calcio di rigore alla Fiorentina per il fallo di mano di Djidji

TABELLINO

FIORENTINA-TORINO 1-1

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Simeone, Muriel. All. Pioli

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri

Arbitro: Fabrizio Pasqua (Sez. di Tivoli)

Marcatori: 7' Simeone (F), 34' Baselli (T)

Ammoniti: 44' Baselli (T), 85' Zaza (T)

Espulsi: -

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui