ROMA NAPOLI OLIMPICO / AGGIORNAMENTO 15:43 - Al 43' ennesimi cori dei tifosi giallorossi contro Napoli e napoletani.

15:30 - intorno alla mezz'ora di gioco i tifosi della Roma hanno intonati di nuovo cori contro Napoli e i napoletani.

Pomeriggio importante per la Roma, che ospita il Napoli all'Olimpico in una gara cruciale per il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League. Anche il pubblico giallorosso sugli spalti è carico. Nel prepartita infatti i supporters capitolini hanno incitato la squadra, indirizzando al contempo cori contro la tifoseria partenopea. Tra questi si segnalano cori verso il Vesuvio e i napoletani

