CALCIOMERCATO INTER KRUSE / Nei giorni scorsi è emerso un possibile interessamento da parte dell'Inter per il tedesco Max Kruse, 31enne attaccante di proprietà del Werder Brema. A rilanciare il tutto ci ha pensato anche l'autorevole 'Bild' che ha evidenziato come l'ex Gladbach dovrebbe svincolarsi in estate risultando quindi un colpo a parametro zero.

Kruse sta trascinando i biancoverdi a suon di gol e prestazioni di livello come confermano i suoi numeri: nelle ultime 5 partite di campionato è stato coinvolto in 10 gol tra reti e assist: solo, nei top 5 tornei del continente, ha fatto meglio. Sul classe 1988 teutonico ci sarebbero però anche gli occhi del Tottenham mentre pare chiarissime l'intenzione del ragazzo di giocare le competizioni europee, con o senza Werder: "Sicuramente giocherò le competizioni europee l'anno prossimo. Mi piacerebbe farlo con il Werder Brema, ma se dovessero arrivare offerte e progetti interessanti...".