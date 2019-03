Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO ROMA TOTTI DE ROSSI / Prima di Roma-Napoli, Francesco Totti si è così espresso sul futuro di capitan De Rossi, oggi al rientro in campo e in scadenza a giugno: "Spero che oggi ritorni il Daniele che conosciamo, dopo i problemi che ha avuto in questa stagione - le parole del dirigente giallorosso ai microfoni di 'Sky Sport' - Del suo futuro ne parliamo quotidianamente, ma è una decisione che prenderà lui. Se dovesse sentire di continuare, noi ci metteremo seduti e decideremo il suo futuro", ha concluso Totti.