Roma-Napoli, Totti svela tutto: Dzeko, Ranieri, il suo ruolo...

ROMA NAPOLI TOTTI / Un Francesco Totti sempre più maturo davanti a microfoni e telecamere: l'ex capitano giallorosso parla già da dirigente navigato, e annuncia novità per i prossimi mesi. Queste le sue parole a 'Sky Sport' a pochi minuti dal calcio d'inizio di Roma-Napoli.

RANIERI - "Scelta? Ho messo bocca con altri dirigenti sul nostro mister, è la persona che può darci tanto, conosce l'ambiente e ogni volta che ha preso una squadra in corsa ha sempre fatto bene. Può spingerci verso la zona Champions.

Dopo la sconfitta con la SPAL servivano parole forti, ha fatto bene: era doveroso".

DZEKO - "Lite con El Shaarawy? Fondamentalmente è un buono, certo se gli acciacchi un piede è meglio se giri alla larga... Non ci ho mai litigato e mai ci litigherò, ma sono cose che accadono in uno spogliatoio. Stavolta è accaduto in un momento particolare della stagione e si è messo in risalto".

RUOLO - "Vediamo, ne parlano tutti e vedremo cosa accadrà nel futuro. Se dovessi prendere posizione io, qualcosa cambierò, ma non è il momento di parlarne. Ho già parlato con chi di dovere, ora c'è la Roma in primis: pensiamo alla zona Champions che può darci una spinta importante per il prossimo anno".

ICARDI - "Non ne entro, non ne parlo: non so come sono andate le cose in casa Inter".

CONDO' - "Tanti momenti d'intimità con lui per la biografia, ma fortunatamente non abbiamo mai dormito insieme...".

