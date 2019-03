Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO ROMA TOTTI ZANIOLO/ Francesco, intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', nel prepartita di Roma-Napoli, ha parlato del futuro di Nicolòcon il club capitolino: "Fa parte della Roma, è un giocatore straimportante per noi, ora affronteremo la questione contratto e poi decideremo con lui la cosa migliore. Puntiamo forte su di lui, avrà un futuro roseo per i prossimi 25 anni, deve darci un contributo forte perchè anche se giovane si prende le giuste responsabilità". Per le ultime notizie sul calciomercato delle stelline della Nazionale e della Serie A---> clicca qui!