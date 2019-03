PAGELLE E TABELLINO PARMA-ATALANTA/ I ducali passano in vantaggio col solito Gervinho, che approfitta dell'inizio disastroso di Pasalic e buca Gollini con la collaborazione di Scozzarella. La partita è bella, vivace e con ritmi forsennati a tratti. Pasalic rimedia all'errore pareggiando i conti con l'assistenza del solito Gomez, permettendo agli ospiti di chiudere col risultato di parità la prima frazione. Nella ripresa è la squadra di Gasperini a provarci con maggiore convizione (e condizione) però, mettendo quasi all'angolo la squadra di D'Aversa, che dalla panchina non riesce a trovare una soluzione per porre concreto rimedio al forcing bergamasco. Sale in cattedra Zapata, che con la suadoppietta stende i padroni di casa e lancia l'Atalanta a credere nel sogno Champions e in un finale di stagione al cardiopalma.

PARMA

Sepe 6 - Niente da fare sui gol di Pasalic e Zapata. Per il resto ci arriva sempre, oppure sono gli ospiti a graziarlo sotto porta.

Iacoponi 5,5 - Sale poco, restando ancorato nelle retrovie. Costretto al forfait. Dal 46' Sierralta 5,5 - Viene preso un paio di volte in controtempo dagli avversari.

Bruno Alves 6 - Vicino al gol con un gran calcio piazzato nel primo tempo, a cui però Gollini dice di no. Chiude gli spazi in difesa come al solito con esperienza, ma sul finale patisce anche lui qualche difficoltà.

Bastoni 5 - Viene saltato troppo facilmente da Pasalic in occasione del pareggio atalantino. Soffre i veloci giocatori orobici.

Gagliolo 6 - Ritorna al ruolo di terzino ma senza strafare. Si dedica esclusivamente alla fase difensiva.

Rigoni 6 - Meglio nel primo tempo, dove risulta più prezioso soprattutto nel recupero palla. Nella ripresa cala un po'.

Scozzarella 6 - Recupera un grandissimo pallone ai danni di Pasalic, servendo a Gervinho il pallone tramutato dall'ivoriano nel vantaggio ducale. Nella ripresa però rischia di restituire il favore a Freuler. Non riesce a mantenere gli standard della prima frazione.

Kucka 6,5 - Una sua conclusione dalla distanza nei primissimi minuti è il primo squillo alla porta di Gollini. La sua partita però è tutta corsa e sgroppate portando palla fino a quando spesso non viene fermato con le cattive.

Siligardi 5,5 - Nel primo tempo si vede di più, salvo sparire completamente nella ripresa come il resto della squadra.

Ceravolo 5 - Assist di Gervinho e per lui si ripresenta l'occasionissima in fotocopia alla prima marcatura, ma Gollini è bravissimo ad ipnotizzarlo deviando il suo tiro a tu per tu. Combina poco altro lì davanti, specialmente da quando l'ivoriano viene richiamato in panchina. Dal 75' Schiappacasse s.v.

Gervinho 7 - Non si fa pregare e sulla palla recuperata da Scozzarella parte in volata fulminando Gollini a tu per tu per il suo decimo gol in campionato. Qualche minuto più tardi serve a Ceravolo un assist preciso, che però il compagno di reparto non concretizza. Esce stanco, ma applaudito dal pubblico del Tardini. Dal 65' Gazzola 6 - Non sbaglia quando viene chiamato in causa, nonostante il calo fisico dei compagni dal momento in cui effettua il suo ingresso in campo.

All. D'Aversa 5 - Rimontato in casa, il suo Parma gioca bene soltanto la prima frazione di gioco, sparendo di fatto per gran parte della ripresa. Gli innesti non restituiscono la stessa qualità di chi abbandona il campo. Inspiegabile

ATALANTA

Gollini 7 - Due miracoli nel primo tempo: il primo sul calcio di punizione deviato a Bruno Alves, il secondo ad un lanciatissimo Ceravolo.

Niente da fare sul gol di Gervinho, anche se l'uscita avviene un pizzico in anticipo.

Mancini 6,5 - Sempre attento in chiusura, quasi insuperabile. In ottima forma. Dall'87' Dijmsiti s.v.

Palomino 6 - Autore di una buona prestazione, nonostante qualche sofferenza procurata soprattutto da Gervinho.

Masiello 6 - Anche lui concede poco agli avversari, difendendo sempre bene in ogni situazione potenzialmente pericolosa. Dal 63' Reca 6 - Buono il suo impatto, anche se al momento del suo ingresso gli avversari sono in evidente calo fisico.

Hateboer 6 - Ci prova sulla fascia provando l'incursione non appena si apre qualche spiraglio, ma al Tardini gode di poca fortuna. Bene in difesa.

de Roon 5,5 - Il gemoetra del centrocampo nerazzurro non è in palla. Fa girare lentamente il pallone, anche se la super prestazione di Freuler fa passare la cosa in secondo piano.

Freuler 6,5 - Spinta, fecupero palla, corsa e costanza. Una gran bella prova la sua.

Castagne 5,5 - Fornisce l'assist per il sorpasso di Zapata, è vero, ma nel secondo tempo - complice anche la stanchezza - va in difficoltà. Tant'è che Kucka prova sempre a puntarlo.

Pasalic 6 - Il suo è un errore clamoroso, che consente a Scozzarella di rubare il pallone in una zona nevralgica del campo e servire l'implcabile Gervinho. La giornata nera sembra incombere senza pietà quando ciabatta il tiro da posizione favorevole all'interno dell'area gialloblù, ma poco dopo trova il gol del pareggio su assist di Gomez, completando un buono spunto sulla trequarti. Dal 54' Ilicic 6 - Non trova lo spiraglio giusto per la soluzione personale, comunque cercata, ma compie buoni movimenti che allargano le maglie crociate facilitando gli inserimenti senza palla dei compagni.

Zapata 7,5 - Dopo un primo tempo quasi anonimo, nella ripresa si fa trovare pronto quando serve da vero attaccante d'area di rigore. La sua doppietta vale tantissimo per la compagine di Gasperini, che adesso strizza l'occhio al quarto posto.

Gomez 7 - Assist, giocate, conclusioni. Sulle ultime è anche un po' sfortunato (ma quella che gli capita ad inizio ripresa se la divora lui), ma i difensori del Parma non lo prendono mai. Fondamentale per questa squadra.

All. Gasperini 7 - La sua Atalanta vince, ottenendo tre punti pesanti in trasferta e vedendo la zona Champions ormai vicinissima. Un sogno? Forse, ma i suoi ragazzi ci sono e sono in salute. E giocano sempre per vincere, sciorinado un bel gioco.

Arbitro: Chiffi 6 - Dirige bene, qualel che comunque è una gara giocata a ritmi alti ma mai cattiva. Forse un po' troppo fiscale col giallo estratto ai danni di Scozzarella.

TABELLINO

Parma-Atalanta 1-3

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi (dal 46' Sierralta), Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Kucka; Siligardi, Ceravolo (dal 75' Schiappacasse), Gervinho. A disp.: Dimarco, Gobbi, Diakhate, Dezi, Barillà, Sprocati, Pepin, Frattali, Brazao. All. D'Aversa.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini (dall'87' Dijimsiti), Palomino, Masiello (dal 63' Reca); Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic (dal 54' Ilicic); Zapata, Gomez. A disp.: Ibanez, Gosens, Pessina, Kulusevski, Barrow, Piccoli, Rossi, Berisha. All. Gasperini.

Marcatori: 8' Gervinho (P), 24' Pasalic (A), 75' Zapata (A), 94' Zapata (A)

Arbitro: Daniele Chiffi (Sez. di Padova)

Ammoniti: 58' Castagne (A), 76' Scozzarella (P)

