Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>SAMPDORIA MILAN FERRERO/ Massimo, presidente della Sampdoria, è stato intervistato ai microfoni di 'Radio 24' in merito alle polemiche arbitrali a seguito della sfida dei blucerchiati con il Milan: "Non ho avuto alcuna paura sul possibile rigore perchè non c'era nulla. Le big del campionato dovrebbero pensare a giocare a calcio e non parlare in continuazione degli arbitri". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!