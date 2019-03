ROMA NAPOLI MARIO RUI / Partita speciale quella in programma oggi all'Olimpico per Mario Rui. Il terzino ex Empoli, prima di approdare a Fuorigrotta, ha vissuto una difficile annata alla Roma, costellata da assenze e infortuni.

Ai microfoni di 'Sky Sport', il portoghese ha ricordato senza rimpianti i suoi trascorsi capitolini: “Al di là degli infortuni è stato un passo importante nella mia carriera, arrivare alla Roma non è mai semplice per qualsiasi calciatore. Ora è il passato, però: sono al Napoli e penso al club azzurro e alla gara di oggi".