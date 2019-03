Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED ZAHA / Otto reti e ben sette assist fin qui in Premier per Wilfriedche la prossima estate potrebbe tornare in auge anche per il. Secondo quanto riporta il 'Sun', il manager dei 'Red Devils' Ole Gunnar, starebbe pensando di riportare ad Old Trafford l'attaccante esterno oggi al. I due hanno inoltre già lavorato insieme ai tempi del Cardiff in una breve avventura non brillantissima culminata anche con la retrocessione del club. Stando al quotidiano britannico lo United avrebbe ancora il 25% dei diritti del calciatore ivoriano che attualmente ha quasi raggiunto la quotazione di 70 milioni. Solskjaer sogna di riportare a Manchester il classe 1992.