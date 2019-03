Roma-Napoli, Zaniolo in panchina: il motivo della scelta

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ROMA NAPOLI ZANIOLO / L'assenza didall'undici titolare giallorosso è una delle sorprese del pregara di Roma-Napoli: Ranieri ha infatti scelto di schierare Schick, Cristante e Perotti alle spalle di Dzeko, ma la sua scelta non ha soltato radici tecniche. Il talentuoso 19enne, grande sorpresa di questa stagione, è infatti alle prese con un virus gastrointestinale che gli impedisce di scendere in campo dal primo minuto, ma non esclude un impiego a gara in corso. Zaniolo è infatti presente in panchina, a disposizione del tecnico romanista.