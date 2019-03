ROMA NAPOLI PAGELLE PRIMO TEMPO / Napoli in controllo della sfida dell'Olimpico, sbloccata subito da un gran gol di Milik e poi gestita per larghissimi tratti, fino al pasticcio in area di rigore che regala l'1-1 con un'uscita un po' troppo irruenta di Meret. Nel complesso azzurri superiori in ogni reparto, con tantissime occasioni da rete e anche un gol annullato ancora a Milik (ma che ingenuità di Mertens!).

Roma confusionaria nell'impostazione e premiata da una sortita estemporanea di Nzonzi eche vale il rigore trasformato da

ROMA

Olsen 5,5

Santon 5

Manolas 5,5

Fazio 5

Kolarov 5,5

Nzonzi 6

De Rossi 5,5

Cristante 5,5

Perotti 6

Schick 6

Dzeko 5,5

All. Ranieri 5,5



NAPOLI

Meret 5,5

Hysaj 6

Maksimovic 5,5

Koulibaly 6,5

Mario Rui 6

Callejon 6,5

Allan 6

Fabiàn 6,5

Verdi 6,5

Mertens 5,5

Milik 7

All. Ancelotti 6,5

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui