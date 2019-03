ESPANYOL BARCELLONA PEDROSA MESSI TIFOSI / Una doppietta di Leo Messi ha steso ancora una volta l'Espanyol nel derby di Barcellona, già infiammato dalle parole della vigilia firmate da Gerard Piquè. Un clima già di per se teso ed alimentato ancor di più dal finale del derby catalano che ha visto protagonisti Adrià Pedrosa e lo stesso Messi. Al fischio finale il giovanissimo terzino biancazzurro non ha resistito alla tentazione di scambiare la propria maglia con quella del fenomeno argentino del Barça.

Gesto normalissimo che ripreso dalle telecamere ha però fatto scatenare l'ira dei tifosi dell'Espanyol che hanno accusato il ragazzo persino di 'tradimento'. I supporters catalani sui social non hanno infatti perdonato lo scambio di maglia a Pedrosa che ha dovuto incassare una massiccia dose di insulti che vanno da 'Sei uno schifoso, se questo fosse un club serio, oggi saresti fuori!', al 'Giuda, sei un traditore!', passando per 'vattene dall'Espanyol', senza contare gli epiteti più gravi. Commenti terribili che hanno mortificato il gesto ingenuo di un ragazzo alle prime armi in Liga.