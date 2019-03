CALCIOMERCATO INTER KROOS MANCHESTER CITY / Nelle scorse settimane Toni Kroos è stato spesso accostato a due club italiani: Juventus e soprattutto Inter. Qualora il tedesco non dovesse rientrare nell'affare Pogba col Manchester United che lo tiene sott'occhio, può essere un nome valido per i club di Serie A.

La concorrenza però è spietata con lache resta in primissima fila per aggiudicarsi le prestazioni del regista teutonico di proprietà del. Secondo 'El Confidencial' non sarebbero infatti le italiani in pole position per Kroos, che in caso di approdo nella capitale iberica di Paul Pogba, potrebbe finire a, sponda. Pep, infatti, lo avrebbe segnalato come prima opzione per il centrocampo e grande obiettivo in vista della prossima stagione. L'ex allenatore del Barcellona è infatti legato all'ex Bayern proprio dalla breve esperienza comune a Monaco di Baviera.