CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR PREMIER LEAGUE/ Milan Skriniar è uno degli oggetti di calciomercato più preziosi dell'Inter e, più in generale della Serie A. Il difensore centrale slovacco, arrivato nell'estate del 2017 in nerazzurro dalla Sampdoria, è in piena trattativa di rinnovo del contratto con il club meneghino.

Alla finestra, stando a quanto riportato dal 'Sun', ci sono diverse big di Premier League: Manchester City, United, Chelsea, Tottenham e Liverpool. Per le ultime notizie sul calciomercato delle grandi di Serie A---> clicca qui!

Le cifre alla base dell'asta per un possibile trasferimento di Skriniar in Inghilterra si aggirano, secondo il giornale britannico, intorno a più di 90 milioni di euro.

