UDINESE GENOA LITE PERINETTI / KO pesante ieri per il Genoa in casa dell'Udinese. Un 2-0 secco che ha fatto persino surriscaldare gli animi all'interno dello spogliatoio rossoblù come confermato anche da Prandelli dopo la sfida.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Scintille inaspettate e parole forti tra alcuni calciatori del club ligure alla presenza dello stesso tecnico e del dg, Giorgio. L'edizione odierna de 'Il Secolo XIX' racconta dello screzio avvenuto all'interno dello spogliatoio del Genoa evidenziando anche le parole dello stesso dirigente: "Sono cose che capitano, in uno spogliatoio è normale. Ne parleremo e poi vedremo." Non sono poi mancate anche le parole del ds Mario: "Cose da nulla, cose che accadono. Anche nell'intervallo della Juve ci sono state discussioni, poi è arrivata la vittoria e non se ne è certo parlato".