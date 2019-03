VIDEO SERIE A ROMA NAPOLI GOL HIGHLIGHTS / Roma-Napoli è sicuramente uno dei due - l'altro è Inter-Lazio - big match della 29esima giornata di Serie A.

Vista il ko dela Genoa contro la Sampdoria, la sfida in programma oggi pomeriggio all'Olimpico sarà importante se non fondamentale per i giallorossi diper accorciare le distanze a solo un punto dal quarto posto, ovvero dall'ultimo che regala l'accesso alla prossima. Non sarà facile, però, superare la squadra di, che non intende fare sconti a nessuno nonostante sia saldo al secondo posto. Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Roma-Napoli.