CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN PREZZO REAL MADRID / Nella prossima estate di calciomercato tra i protagonisti potrebbe esserci Christian Eriksen che è uno dei pezzi pregiati di casa Tottenham. Il nome del talento danese è finito sul taccuino di diversi club, tra i quali Juventus e soprattutto Real Madrid.

I 'blancos' sarebbero infatti in pole per Eriksen che ha però un prezzo piuttosto elevato. Stando a quanto evidenziato dal 'Mirror', infatti, per il cartellino del danese gli 'Spurs' non considererebbero offerte inferiori ai 150 milioni di euro. Una cifra monstre che potrebbe scoraggiare persino gli spagnoli, ed impedendo quindi ad Eriksen di seguire lo stesso percorso fatto in passato da Bale e Modric.