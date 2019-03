CALCIOMERCATO ATALANTA / Si chiama Aimone Calì, è nato a Roma 22 anni fa ed è cresciuto nelle giovanili della Lazio. Il suo nome è sconosciuto ai più, ma sembra essere lui il nuovo colpo di mercato dell'Atalanta. Calì gioca in Eccellenza, nel Montespaccato e in questa stagione ha già siglato 30 gol.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non un caso però perché il ragazzo la scorsa stagione era andato a segno ben 31 volte. Per questo lo chiamano 'Il Duca del gol' e la 'Dea' lo avrebbe quindi bloccato per la prossima stagione, come riporta 'Il Corriere dello Sport'. Resterà poi da vedere se il giovane attaccante farà parte definitivamente della rosa dio se verrà girato in prestito altrove.