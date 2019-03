CALCIOMERCATO INTER DARMIAN / La priorità è il grande centrocampista da individuare tra i top del ruolo, ma l'Inter nel prossimo calciomercato dovrà intervenire in maniera importante anche in altri reparti e c'è grande fermento in queste settimane.

Tra i settori del campo da puntellare c'è sicuramente la batteria dei terzini a disposizione visto che quelli attuali non convincono del tutto ed in particolare Cedricnon sarà con ogni probabilità riscattato e farà dunque rientro al Southampton. Per questo prende sempre più quota l'arrivo di Matteo, in scadenza di contratto col(che non ha ancora esercitato l'opzione per un altro anno), il quale sembra ormai vicino. Lo riferisce 'Tuttosport' che sottolinea il grande feeling e la stima nei suoi confronti da parte dell'Ad Beppe Marotta, oltre al possibile arrivo di Antonioin panchina all'Interche con il suo 3-5-2 avrebbe bisogno di un esterno con le caratteristiche proprio del laterale italiano.