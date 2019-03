CALCIOMERCATO INTER KEITA / Dopo un inizio di campionato non brillante, Keita Balde si era ritagliato un importante spazio all'interno della rosa dell'Inter. Decisivo contro Frosinone, Empoli e Napoli (assist a Martinez), il senegalese è stato poi fermato da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre due mesi. In campionato Keita non ha ancora giocato in questo 2019, ma stasera contro la Lazio, complici le assenze di Icardi e Lautaro Martinez sarà schierato dall'inizio. E parte proprio da qui la missione del giocatore nato in Spagna per convincere l'Inter a riscattarlo.

La stagione, fino ad ora, è stata altalenante, ma da parte sua si sono visti più alti che bassi.

Per questo motivo, come riporta 'La Gazzetta Sportiva', il suo riscatto dal Monaco non appare ancora scontato. La cifra pattuita con il club monegasco non è certo bassa (34 milioni di euro) e l'infortunio subito ha condizionato il futuro del giocatore. Ora Keita ha a disposizione dieci gare per convincere l'Inter e aiutarla a raggiungere un posto in Champions League. E la qualificazione nella massima competizione europea potrebbe agevolare il pagamento dello stesso riscatto.

