CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / Con il gol decisivo firmato ieri all'Empoli sono tre reti in otto giorni per Moise Kean. Dopo i due gol siglati in nazionale, il millennial si è (ri)messo in mostra con la maglia della Juventus firmando il decisivo 1-0 contro i toscani. E intanto il club bianconero lavora per un rinnovo di contratto in scadenza giugno 2020. Ad assistere il giocatore c'è Mino Raiola, che ha le idee chiare: aumento di stipendio e soprattutto aumento di minuti sul terreno di gioco.

Kean deve giocare di più, altrimenti un suo addio appare davvero probabile. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

La Juventus non ha intenzione di perdere il giocatore a zero ed è intenzionata a rinnovargli il contratto. A 'Sky Sport' Pavel Nedved ha sottolineato: "Teniamo molto a Kean. Sta facendo cose incredibili e siamo intenzionati a prolungare il suo contratto. Da questo punto di vista stiamo già facendo passi in avanti". La dirigenza bianconera sta cercando di limare la distanza tra domanda e offerta. Raiola chiede almeno 2 milioni di euro, mentre la Juve sembra difficilmente intenzionata a superare il milione e mezzo di ingaggio. E se non si troverà l'accordo ci sono già club pronti ad approfittarne. Il Genoa vorrebbe il giocatore in prestito, ma soprattutto l'Ajax punta ad inserirlo nella trattativa per Matthijs De Ligt. Attenzione poi anche al Milan, accostato al ragazzo già nel mercato di gennaio.

